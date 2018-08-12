Beşiktaş-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açacak. Siyah-beyazlı takım, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini saat 21.45'te konuk edecek.
Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
EVİNDE 44 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibi Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park'ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı.
Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Tolgay, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Larin
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Ömer, Mustafa, Dany, Bilal, Aykut, Barbosa, Sissoko, Manu, Seleznyov