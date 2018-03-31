Beşiktaş-Alanyaspor - CANLI SKOR

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46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Alanyaspor
42' Kalecinin önde olduğunu gören Talisca ceza sahasına girerken aşırtma bir vuruş denedi, top üstten auta gitti.
29' GOL... Beşiktaş 1-0 Alanyaspor (Talisca)
24' Beşiktaş gole yaklaştı. Gökhan Gönül sağ kanattan ceza alanına girdi, uzun süre bekledikten sonra yaptığı ortada kaleci Haydar topun arkadaşına gitmesine izin vermedi
20' Beşiktaş bu dakikalarda oyunu rakip sahaya yıktı. Alanyaspor ise kaptığı toplarla kontra atak arıyor.
10' Alanyaspor gole yaklaştı! M'Billa'nın vuruşunda Fabri köşeye giden topta gole izin vermedi.
5' Mücadelenin ilk bölümünde Beşiktaş daha etkili bir futbol oynuyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Beşiktaş milli maç arasının ardından yeniden sahaya çıkıyor...
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.