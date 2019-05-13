Beşiktaş-Alanyaspor - CANLI SKOR

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GOL... 54' Beşiktaş 2-1 Alanyaspor (Quaresma)

Ljajic'ten aldığı tek top sonrasında rakip ceza alanı yayı içinden Quaresma'nın sol ayağı ile kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan ağlarla buluştu.



49' Burak Yılmaz ile Georgios Tzavellas arasındaki kısa süreli gerginlik sonrasında Cüneyt Çakır iki oyuncuyu da uyardı ve mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

Alanyaspor'un sağ kanattan kazandığı duran topu Djalma Campos kullandı. Kullanılan serbest vuruşta top Caner Erkin'e çarparak uzak köşeden ağlarla buluştu.



GOL... 44' Beşiktaş 1-1 Alanyaspor (Caner Erkin - KK)

41' Beşiktaş'ın baskı kurduğu bir başka dakikada son olarak Adriano'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan yaptığı sert şut az farkla üstten auta çıktı.

36' Atiba'nın çıkarken kaybettiği top sonrasında Alanyaspor hızlı hücumunda Beşiktaş savunması başarılıydı ve ataktan sonuç çıkmadı.

28' Savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Adem Ljajic'ten pası aldı ve sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığında ayak içi vuruşunu yaptı ancak bu deneme uzak direği yalayarak auta çıktı.

24' Burak Yılmaz ile girdiği duvar pası sonrasında sol çaprazdan ceza alanına giren Caner Erkin, altı pas dışında iki rakibinin arasında gol vuruşuna hazırlanırken yerde kaldı ve gözler hakeme çevrildi. Hakemin kararı ile devam oldu.

19' Beşiktaş'ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Caner Erkin kullandı ancak ceza alanına gönderilen ortayı Alanyaspor savunması aynı kanattan taca gönderdi.

15' Alanyaspor ise geride kalan sürede 535 ile topa sahip olurken, Beşiktaş kalesine gönderilen tek isabetli şuttan da sonuç çıkmadı.

GOL... 11' Beşiktaş 1-0 Alanyaspor (Ljajic)

Adem Ljajic attı Beşiktaş 1-0 öne geçti! Sağ çaprazdan Güven Yalçın'ın şutu kaleciden sekti ve altı pas dışında önünde kalan topu Ljajic ağlara gönderdi.



4'Alanyaspor'un Caulker ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası golden önce ofsayt olduğu için iptal edildi.

1' Mücadele Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirmek için Alanyaspor'u yenmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Caulker, Nsakala, Tzavellas, Ozan, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse.