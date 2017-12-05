Beşiktaş Almanya'da yedeklerle oynayacak

Devler Ligi G Grubu’nda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, son karşılaşma öncesinde ikinci tur biletini cebine koymuştu.

GRUPTA SON MAÇ

Grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Şenol Güneş’in öğrencileri, yarın akşam Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig’e konuk olacak.

TUR GARANTİ, YEDEKLER OYNAYACAK

Rakibini, İstanbul’daki mücadelede 2-0’lık skorla geçen Kara Kartal’da teknik ekip, üst turun garanti olması sebebiyle takımı lige odaklayıp bu mücadelede kadroda daha az şans bulan isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.

Bu karşılaşma sonrasında pazar günü oynayacakları Kayserispor maçını düşünen teknik ekip, 3 bölgede rotasyona gidecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında ikinci tura lider olarak çıkan ilk Türk takımı olan Beşiktaş, bir alanda daha ilki yaşatacak.

Siyah-Beyazlılar, ilk 5 maçında üst tur bileti alan Avrupa devleri gibi gruptaki son mücadelesine yedek takımla çıkacak.

ATİBA YERİNE MEDEL

Takımın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, ilk olarak ön libero hattında Gary Medel’e yer açacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Atiba Hutchinson’u kenara alıp Şilili futbolcuyu sahaya sürecek.

Güneş, Medel’in yanında ise Tolgay Arslan’ı görevlendirecek.

Ek olarak Galatasaray derbisine yedek kulübesinden başlayan Anderson Talisca, bu karşılaşmada forvet arkasında sahaya sürülecek.

QUARESMA YERİNE LENS

Almanya’daki mücadelede Ricardo Quaresma’yı da kenara çekmeyi planlayan Güneş, bu ismin yerine de Jeremain Lens’i oynatacak.

CENK YOK NEGREDO KADRODA

Ek olarak şampiyon hoca, ileri bölgede de Cenk Tosun yerine Alvaro Negredo’ya şans tanıyacak.