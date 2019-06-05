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Beşiktaş altyapıyı Yasin Sülün'e emanet edecek

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın isteği üzerine, U21 takımının teknik direktörü Yasin Sülün'ün altyapının başına getirileceği öğrenildi.

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Beşiktaş altyapıyı Yasin Sülün'e emanet edecek

Beşiktaş’ta Şenol Fidan’ın yanı sıra Gökhan Keskin’in de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alacağı ortaya çıktı.

Altyapıdaki görevine dönmesi beklenen Keskin’in yeni dönemde Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapacağı aktarıldı.

Siyah-beyazlı altyapının ise Yasin Sülün’e teslim edilmesi planlanıyor.

U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün’ün, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.

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