Beşiktaş Amedspor'u 5-0 yendi

Beşiktaş, Türkiye Kadınlar 1'inci Futbol Ligi'nde deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi.

Kadın ve erkek taraftarların ilgi gösterdiği maçta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kayapınar ilçesinde bulunan Amedspor Talaytepe Tesisleri'ndeki maç saat 11:00'de başladı.

BEŞİKTAŞ 5-0 YENDİ

Çok sayıda kadın ve erkek taraftarın birlikte izlediği mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Beşiktaş, 3 gol daha kaydetti.

Beşiktaş mücadeleden 5-0 galip ayrılırken siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti meşale yakarak kutladı.