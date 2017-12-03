Beşiktaş Anadolu Efes'i devirdi

Akatlar Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, 9. haftada 7. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise bu mağlubiyet ile 3. kez kaybetmiş oldu.

BEŞİKTAŞ BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan siyah-beyazlılar; ilk periyodu 21-17, ilk yarıyı ise 33-31 önde tamamladı.

3'üncü periyotta dengeli bir oyun oynanırken, 19-18'lik çeyrek skoruyla Beşiktaş Sompo Japan final periyoduna 52-49 üstün girdi. Son periyotta 2 takım da hücum etmekte zorlandı. Maçın genelinde üstün olan Beşiktaş Sompo Japan parkeden 67-64'lük galibiyetle ayrıldı.





MAÇIN SKORERİ EFES'TEN

Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'ten Errick McCollum (21) olurken, Beşiktaş'tan DJ Strawberry 14 sayı üretti.

ATİBA VE FABRİ DE MAÇTAYDI

Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncularından Atiba Hutchinson ve Fabricio da takip etti.