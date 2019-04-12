Beşiktaş Andre Schürrle ile ilgileniyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Babel'in gönderilmesinin ardından sezon sonunda Ricardo Quaresma ile de yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlı takım, etkili bir kanat oyuncusu almak için kollarını sıvadı.

Maddi anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı önceliği kiralama yönetmi olan Beşiktaş yönetimi, Fulham forması giyen Andre Schürrle ile ilgileniyor.

FİKRET ORMAN DORTMUND'DAN SCHÜRRLE'Yİ KİRALAYACAK

Bonservisi Borussia Dortmund'da olan ancak Fulham'da kiralık olarak forma giyen Alman futbolcunun önüzdeki yıl da kiralık olarak top koşturacağı öğrenildi.

Kagawa transferinden sonra Dortmund'la arayı iyi tutan Fikret Orman, Andre Schürrle'ye de önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giydirmeye oldukça yakın.

KANATLARDA ETKİLİ BİR OYUNCU

28 yaşındaki Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 25 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Asıl mevkii sol kanat olan Schürrle, sağ kanat ve santrforda da görev yapabiliyor.