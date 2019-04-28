Beşiktaş-Ankaragücü - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in Göztepe'ye 2-0 yenildiği haftada kazanarak zirveyle puan farkını 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta ise 36 puanlı Ankaragücü, deplasmanda galip gelerek küme düşme hattından tamamen kurtulmak istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Sacko, Boyd, Orgill.