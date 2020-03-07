Süper Lig'de 25. haftaeda Beşiktaş'ın evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Sedat, ceza sahası içinde kaleci Karius'u geçerken yerde kaldı.

HAKEM, ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET DEDİ

Maçın hakemi Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareketten Sedat Ağçay'a sarı kart gösterdi.

Pozisyonun ardından hakem Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi ve VAR odasından da izleme önerisi gelmedi.

Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması- İZLE

SEDAT'TAN KARARA TEPKİ

Öte yandan Ankaragücü adına pozisyonun içinde olan Sedat Ağçay'dan maç sonunda karara tepki geldi.

Çok sinirli olduğunu dile getiren Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi?' 'Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.