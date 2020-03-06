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Beşiktaş-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçı beIN Sport canlı yayınlayacak.

Karşılaşmaya Beşiktaş 40 puanla 5. sırada çıkarken, Ankaragücü ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ 

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, bu karşılaşmada yer alamayacak.

Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise haftaya oynanacak Galatasaray maçı öncesinde ceza sınırında olan isimler.

Ankaragücü'nde ise Stanojevic, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER 

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng N'Koudou, Burak

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Lukasik, Faty, Lobzhanidze Michalak, Rodrigues, Orgill

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