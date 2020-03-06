Beşiktaş-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçı beIN Sport canlı yayınlayacak.
Karşılaşmaya Beşiktaş 40 puanla 5. sırada çıkarken, Ankaragücü ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, bu karşılaşmada yer alamayacak.
Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise haftaya oynanacak Galatasaray maçı öncesinde ceza sınırında olan isimler.
Ankaragücü'nde ise Stanojevic, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng N'Koudou, Burak
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Lukasik, Faty, Lobzhanidze Michalak, Rodrigues, Orgill