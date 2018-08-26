Beşiktaş-Antalyaspor - CANLI SKOR

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71' Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Larin kafayla vurdu, kaleci güçlükle topa müdahale etti.

69' Beşiktaş beraberlik golü için baskısını iyice artırdı. Siyah-beyazlılar kanatlardan çok etkili oluyor.

56' GOL... Beşiktaş 2-3 Antalyaspor (Pepe)

50' Beşiktaş ikinci yarının ilk bölümünde baskılı bir futbol oynuyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-3 Antalyaspor

35' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yeniden gole yaklaştı. Ceza sahasının içinden vuruşunda top auta gitti.

33' GOL... Beşiktaş 1-3 Antalyaspor (Yekta)

26' GOL... Beşiktaş 1-2 Antalyaspor (Negredo)

24' GOL... Beşiktaş 0-2 Antalyaspor (Hakan Özmert)

20' GOL... Beşiktaş 0-1 Antalyaspor (Doukara)

15' Beşiktaş'ın sağ kanattan, köşe gönderine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Quaresma'nın şutu barajdan sekip kaleye yöneldi. Boffin'in son anda dokunduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü.

9' Oğuzhan'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahası içi sol çaprazda Babel gelişine vurdu, top kaleciden döndü.

5' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku; Adriano, Pepe, Vida, Caner; Medel, Tolgay; Quaresma, Oğuzhan, Babel; Negredo

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara