Beşiktaş-Antalyaspor maçında kural hatası yapıldı

Ligin üçüncü haftasında dün gece Antalyaspor'un Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla devirdiği maçın 72. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

TERCÜMAN TOP ÇIKMADAN YAKALADI

Antalyasporlu oyuncuların müdahalesiyle taca doğru çıkan topu Beşiktaş Kulübü tercümanı Halil Yazıcıoğlu top sahayı tam terk etmeden eline alıp hızlıca taç kullanması için Caner Erkin'e verdi.

OYUN HAKEM ATIŞIYLA DEVAM ETTİ

Caner tacı kullanırken, yardımcı hakemin uyarısı sonucunda topun dışarı çıkmadan ele alındığı anlaşıldı ve maçın hakemi Halis Özkahya, yardımcı hakemleriyle konuşup oyunu durdurduktan sonra maçı hakem atışıyla devam ettirdi.

DENİZ ÇOBAN: HAKEM KURAL HATASI YAPTI

Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, "Hakem kural hatası yapmıştır ve maçın tekrar edilmesi talebinde bulunulabilir" dedi.

Eski Hakem Seçim Demirel de sosyal medya hesabından aynı yorumda bulundu:

Beşiktaş AŞ yardımcı antrenörü saha içerisine müdahalede bulundu oyunu durduran hakem kural gereği oyunu direkt serbest vuruşla başlatması gerekirken hakem atışıyla başlattı bu bir kural hatasıdır.

MAÇ TEKRAR EDİLMEZ

Tüm bu yaşananlara rağmen maçın tekrar edilme ihtimali yok. Çünkü bunun için kural hatasının maçın skorunu etkilemesi lazım.

Beşiktaş yönetiminin maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.