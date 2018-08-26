Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadeleyi beIN SPORTS canlı olarak yayınlayacak.
Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Quaresma, Babel, Negredo
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Maicon, Danilo, Hakan, Vainqueur, Doukara