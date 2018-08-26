Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sonundan bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Alvaro Negredo ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Frey, Reyes ve Fabian'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen, 3 futbolcunun da direkt ilk 11 oyuncusu olamayacağını ifade etti.

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Fikret Orman: Kagawa diye bir köprü var

Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin gündeminde olan Kagawa'yla ilgili soruya yine esprili bir cevap verdi.