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Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadeleyi beIN SPORTS canlı olarak yayınlayacak.

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Quaresma, Babel, Negredo

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Maicon, Danilo, Hakan, Vainqueur, Doukara

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