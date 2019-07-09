Beşiktaş antrenmanında vinçli takip

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, sahaya indi. Siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik adamın yönetiminde ilk idmanını yaptı.

Basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Abdulah Avcı yönetiminde idman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programla süren antrenman, rejenarasyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.

VİNÇ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Günümüz teknik direktörleri teknolojinin de hayatımız içine iyiden iyiye girmesiyle farklı antrenman metodları deniyor.

Analiz programları, drone'la antrenman takibi, video kayıtları gibi çeşitli yollarla takımlarından daha fazla verim almak isteyen teknik adamlar futbolcularını yakından izliyor.

Geçen sezon Ersun Yanal'ın drone'la antrenman takibinden sonra Abdullah Avcı da farklı bir görüntüyle karşımıza çıktı. Avcı, antrenmanda yer alan bir vincin üzerinden antrenmanı video kaydına aldırdı. Bu görüntü oldukça dikkat çekiciydi.