Beşiktaş antrenmanlara başladı

Çöken futbol ekonomisini yeniden canlandırmak için fazla vakit kaybetmek istemeyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligleri yeniden başlatmak için harekete geçti.

SON KARAR BİLİM KURULU'NUN

Maçları haziran ayının 3. haftasında başlatmayı planlayan federasyon, Bilim Kurulu'ndan gelecek onayı bekliyor.

Karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde o Antalya'da oynatmayı düşünen TFF'nin, kulüplere antrenmanlara başlanması için haber gönderdiği öğrenildi.

FUTBOLCULARA TEST YAPILACAK

Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşinin ölçüleceği, teknik direktörlere, futbolculara ve kulüp çalışanlarına da koronavirüs testi yapılacağı belirtildi.

Yayıncı kuruluşa verilecek röportajlarda maske zorunluluğunun olacağı, eğer maçta sakatlık olursa da belirti hastanelerde özel izolasyonlu alanların oluşturulacağı bildirildi.

İLK İDMANA ÇIKAN TAKIM BEŞİKTAŞ OLDU

TFF'nin aldığı bu karar sonrası çalışmalara ilk başlayan takım ise Beşiktaş oldu.

Bugün saat 12.00'de toplanan siyah-beyazlı futbolcuların, altışarlı gruplar halinde, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı öğrenildi.

İlk grupta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Vida, Atiba, Umut Nayir ve Utku gibi isimler yer aldı.