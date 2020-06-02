Beşiktaş, Asmir Begovic'i istiyor

Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, bu anlamda listesindeki isimler günden güne artıyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak bonservisi Bournemouth'ta olan Asmir Begovic'i takibe aldı.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Kartal'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2021'de bitecek olan 32 yaşındaki Bosnalı kalecinin menajeriyle, ön bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.

Öte yandan bu sezonu önce Qarabağ sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren Begovic'in de Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.

2 MAÇTA 3 GOL YEDİ

Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Milan'a kiralanan Begovic; bu süreçte 2 maçta forma şansı bulabilirken, 3 gol yedi.

1.98 boyundaki kalecinin, hava toplarında ise başarılı olduğu biliniyor.