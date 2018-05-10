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Beşiktaş, Atiba ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu Atiba ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

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Beşiktaş'a imza attığı ilk günden bu yana takımın istikrar abidesi ve taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncu yolun sonuna geldi.

Siyah-beyazlılara 2013’te imza atan Atiba ilk iki sezonunda ligde 30’ar maçta forma giydi. Kartal’ın şampiyon olduğu 2015-16’da 34 lig maçının 34’ün de de görev yapan tecrübeli oyuncu geçen sezon ise 30’un altına düşerek 28 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti.

Bu sezon ise ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan Atiba sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig mücadelesinde forma giyemedi.

5 SEZONDUR BEŞİKTAŞ'TAYDI

Beşiktaş'ta yönetimin sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek olan Atiba ile mukavele yenilemeyi düşünmediği ve 5 sezonun ardından Kanadalı futbolcu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

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