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Beşiktaş Atiba'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yönetimi, uzun süren görüşmelerin ardından Atiba ile anlaşmaya vardı. Kanadalı futbolcu 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek.

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Beşiktaş Atiba'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son olarak Enzo Roco ve Umut Nayir ile sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'la yeniden anlaştı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

BeIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2013 yılında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak gelen Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar'la 194 maça çıkarak kulüp tarihinin en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başardı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Atiba Hutchinson'ın adı Trabzonspor ve Göztepe ile de anılmıştı.

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