Beşiktaş Atiba'yı duyurdu

1 Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil'e destek Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasına üzerinde "Seninleyiz, ırkçılığa hayır" yazan Mesut Özil tişörtleriyle çıktı.

2 Emre Akbaba Galatasaray'ı istiyor Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, yönetime baskı yapıyor. Yetenekli futbolcu, "Ya G.Saray'a giderim ya da burada kalırım" dedi.

3 Babel önce gider yaptı sonra özür diledi Maaşını artırmak için Flamengo'yla görüşerek taraftarın tepkisini toplayan Ryan Babel, bu kez Beşiktaş'ın resmi twitter hesabına attığı mention'la sosyal medyayı salladı.

4 Serdar Gürler Huesca'yla anlaştı Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan Serdar Güler, La Liga ekiplerinden Huesca'yla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde İspanyol takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 Genç güreşçi Ramazan Sarı Avrupa Şampiyonu Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Ramazan Sarı altın, Feyzullah Aktürk ise gümüş madalya kazandı.

6 Mete Gazoz'dan bir altın daha Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında klasik yay erkeklerde mücadele eden Mete Gazoz altın madalya kazandı.

7 Trabzonspor'dan anlamlı hareket Trabzonspor, Cagliari maçında sahaya Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıktı.

8 Tarık Çamdal'a Gümüşhanespor'dan teklif Galatasaray'ın yıllardır takımdan göndermek için uğraştığı ancak gelen teklifleri reddeden Tarık Çamdal'ın son talibi Gümüşhanespor oldu.

9 Fatih Terim'den yeni başarı sözü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni başarılar için kolları sıvadıklarını bildirdi.