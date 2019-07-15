Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti

Beşiktaş, 2015 yılında Leipzig'e 6 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Atınç Nukan'ı yeniden kadrosuna kattı.

ATINÇ'A 3 MİLYON TL MAAŞ

Siyah-beyazlı ekiple Atınç'ın yolları bir kez daha kesişti. 2015 yılında Alman ekibi Leipzig'in yolunu tuttan 25 yaşındaki futbolcu, 2016 ve 2017'de iki kez Beşiktaş'a kiralandı.

Atınç Nukan, üçüncü kez Kara Kartal'a döndü. TRT Spor'un haberine göre deneyimli stoperle Abdullah Avcı'nın onayıyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 senelik anlaşmaya varıldı.

Leipzig'den bonservisi alınan Atınç'ın siyah-beyazlı ekipten 450 bin euro maaş (yaklaşık 3 milyon TL) alacağı ifade ediliyor.

25 yaşındaki stoper kariyeri boyunca ağır sakatlıklar yaşadı ve geçen sezon resmi maç oynamadı.