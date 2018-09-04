Beşiktaş Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi

Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, UEFA tarafından davet edildiği Elit Antrenörler Semineri'ne katıldı.

Aykut Kocaman'ın ardından Cocu tarafından da kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın, yeniden A takıma dönebileceği öğrenildi.

Erzurumsporlu bir yöneticiye vuran Emre Belözoğlu, disiplin talimatının 44. maddesi kapsamında 5 ile 10 maç arası men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Jose Mourinho, İspanya'da Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığını itiraf ederek mahkemenin verdiği cezayı kabul etti.

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman'a teklif yapacak.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Belhanda'nın 3 maç ceza alması bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, Faslı futbolcuya para cezası da verecek.

Ligin ilk 4 haftasında sadece 3 puan toplayabilen Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Cocu, ilk 11'den 4 ismi değiştiriyor.

Fenerbahçe'de 4 isim kesik yedi

Galatasaray'ın transfer döneminin son gününde Andreas Cornelius'la anlaştığı ancak finansal hesaplamalardaki yanlıştan dolayı oyuncuyu kadrosuna katamadığı ifade edildi.

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Babel'in derdi para

Sezon başından bu yana mutsuz olan Babel, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Hollandalı futbolcunun zamlı yeni sözleşme istediği ortaya çıktı.