Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa'da gruplardan çıkarak son 32'ye kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ni lider bitirmelerinin, ülke puanı için iyi bir şey olduğunu belirtti.

Okan Buruk: Ülkemiz adına çok iyi bir şey yaptık

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

THY Euroleague’in 13. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 81-73'lük skorla mağlup ederek üst üste 7., toplamda da 11. galibiyetini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, tartışılan limit arttırım kararıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

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Fatih Terim'in aldırdığı futbolcular

21 Aralık 2017'de 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, o tarihten bu yana toplam 24 transfer yaptırdı. Terim'in buna rağmen ocak ayında da futbolcu istemesi taraftarın tepkisini çekti.