Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi Trabzon ön eleme oynayacak

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Trabzonspor ise Ç.Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ KAZANDI AVRUPA'YA DİREKT GİDECEK

Siyah-beyazlı takım, rakibi Kasımpaşa'yı Güven Yalçın'ın attığı 3 golle 3-2 mağlup etti. Beşiktaş bu sonucun ardından Süper Lig'i 65 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde etti.

TRABZON 4. BİTİRDİ ÖN ELEME OYNAYACAK

Trabzonspor ise ligdeki bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Bordo-mavili takım sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 63'e çıkardı ve Süper Lig'i 4. olarak bitirdi.

Karadeniz ekibi Avrupa Ligi'ne gidebilmek için 2 ön eleme maçı oynayacak ve 2019/2020 sezonunu Temmuz ayında yapılacak kampla açacak.