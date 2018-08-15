Beşiktaş Avusturya'da tur peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçın Türkiye'deki yayıncısı henüz belli olmadı.

Karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak.Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek. Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)- Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 30. MAÇ

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde40 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 106. MAÇI

Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 106. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 105 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 168 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.