Beşiktaş Avusturya'daki son hazırlık maçında yenildi

Beşiktaş Avusturya kampının son hazırlık maçını İtalya Serie A takımlarından Brescia ile oynadı. Grödig Stadın'da yapılan karşılaşma 2-0 İtalyan ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

LENS SAĞ BEKTE OYNADI

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat futbolcuların çokluğundan dolayı Brescia karşısına genç futbolculardan takviyeli bir kadro ile çıkarken, Jeremain Lens karşılaşmaya sağ bekte başladı. Necip Uysal ise yine joker oyuncu olarak Vida ile birlikte savunmanın göbeğinde yer aldı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Mirin haricinde as takım oyuncusu yoktu. Siyah beyazlıların Brescia maçı 11'i Karius-Lens-Vida-Necip-Caner-Oğuzhan-Muhayer-Erdem-Quaresma-Boyd ve Güven'den oluştu.

İLK DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, önceki 3 hazırlık maçında olduğu gibi oyun kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlandı. Beşiktaş'ın orta sahası pres yediği anlarda top kayıpları yaparken, rakip takım Brescia ise özellikle defans arkasına attığı toplarla 3 net pozisyona girdi. Bu pozisyonlarda kaleci Kairus'un başarılı kurtarışları ilk yarıya damga vurdu. Ancak İtalyan ekibi defans arkasına attığı toplardan 45'inci dakikada golü buldu ve Donnarumma Alfredo ile devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da pozisyona girmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş, 53'üncü dakikada yine Donnaruma Alfredo'nun attığı golle 2-0 geriye düştü.

DEĞİŞİKLİKLER ÇARE OLMADI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı değişiklikler de skoru değiştirmeye çare olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle Beşiktaş Avusturya kampında yaptığı 4 hazırlık maçını da gol atamadan bitirmiş oldu.

BU KEZ DE NECİP UYSAL SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Avusturya kampında sakatlıklar peşini bırakmadı. Burak, Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan ve Medel'den sonra Necip Uysal da Brescia maçında sakatlanarak sahayı terk etti. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında sakatlanan Necip'in yerine Mirin oyuna dahil oldu.

AVUSTURYA KAMPI TAMAMLANDI

Beşiktaş,Brescia maçı ile beraber 12 gün süren Avusturya kampını tamamladı. Karşılaşmanın ardından Salzburg Havaalanına gidecek olan kafile, buradan kalkacak özel uçakla Türkiye'ye dönecek. Siyah beyazlılar 2 gün izin yapacak ve hazırlıklarına 7 Ağustos akşamı saat 19.00'da yapacağı idman ile devam edecek.

Beşiktaş, 17 Ağustos'taki ilk hafta karşılaşması olan D.G. Sivasspor maçı öncesi son hazırlık maçını 10 Ağustos saat 20.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.