Beşiktaş, Avusturyalı stoperi istiyor

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, kadroda da büyük değişiklikler yapacak. Siyah-beyazlıların takviye yapacağı bölgelerden biri de savunmanın merkezi.

NÜRNBERG KÜME DÜŞTÜ, BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Fikret Orman ve Abdullah Avcı gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Avcı, transfer listesini Orman'a verdi.

Roco'nun gönderilmesini isteyen Avcı, Mirin'in ilk 11'de şans bulmasının zor olduğunu yönetime iletti. Deneyimli hoca Vida'nın yanına Nürnberg'de forma giyen Georg Margreitter'in alınmasını talep etti.

BeinSports'un haberine göre siyah-beyazlı ekip 186'lık stoperi gündemine aldı. Bundesliga'da 29 maçta forma giyen deneyimli stoper 2 gol atma başarısı gösterdi.

Avcı'nın kafasındaki ilk 11'de 30 yaşındaki Avusturyalı stoper Vida ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturacak. Mirin bu ikiliye alternatif olarak takımda kalacak, Roco ise gönderilecek.

Nürnberg'in Almanya'da küme düşmesi bu transferde Beşiktaş'ın eline güçlendiriyor.