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Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor

Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor
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Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı...

Sık sık sakatlanan ve kritik maçlarda takımını yalnız bırakan Adriano ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, sol bekini buldu.

Kartal, sezon başında Bursaspor'dan Hollanda'nın PSV takımına transfer olan ancak sadece 4 maç forma şansı bulan Aziz Behich'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

O DA GELMEK İSTİYOR

Devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Avustralyalı futbolcu, FIFA kurallarına takılmıştı. 

Bir sezonda 3 ayrı takımın formasını giyemeyeceği için Türkiye'ye gelemeyen Avustralyalı futbolcunun sezon sonunda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Hollanda ekibinde yıllık 800 bin euro kazanan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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