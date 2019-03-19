Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı...
Sık sık sakatlanan ve kritik maçlarda takımını yalnız bırakan Adriano ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, sol bekini buldu.
Kartal, sezon başında Bursaspor'dan Hollanda'nın PSV takımına transfer olan ancak sadece 4 maç forma şansı bulan Aziz Behich'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
O DA GELMEK İSTİYOR
Devre arasında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Avustralyalı futbolcu, FIFA kurallarına takılmıştı.
Bir sezonda 3 ayrı takımın formasını giyemeyeceği için Türkiye'ye gelemeyen Avustralyalı futbolcunun sezon sonunda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
Hollanda ekibinde yıllık 800 bin euro kazanan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.