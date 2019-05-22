Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

1 Beşiktaş Aziz Behich'le anlaştı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sol bekte görev yapan Aziz Behich için Hollanda takımı PSV Eindhoven'la her konuda anlaşmaya vardı.

2 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Emre 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynadıktan sonra futbolu bırakmayı düşünüyor" dedi.

3 Galatasaray'dan Teji Savanier atağı Şampiyon Galatasaray, Fransa Ligue'de Nimes forması giyen ve sezonu asist kralı olarak tamamlayan Teji Savanier'i transfer etmek için girişimlere başladı.

4 Sebastian Spencer'ın inanılmaz deparı Amerika'da düzenlenen liseler arası atletizm yarışmasında 4x100 metre koşusunda Sebastian Spencer, geriden gelip inanılmaz bir deparla yarışı takımına kazandırdı.

5 Trabzonspor için hazırlanan deplasman tribünü Rize ile Trabzonlular arasındaki gerilim devam ediyor. Ç.Rizespor yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi deplasman tribününü adeta bir kafese çevirdi.

6 Yusuf ve Abdülkadir'i Lille istiyor Trabzonspor'un genç futbolcuları Abdülkadir Ömür'le Yusuf Yazıcı'ya Lille talip oldu. Fransız ekibi iki oyuncu için 270 milyon TL'yi gözden çıkardı.

7 Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bıraktı Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını da elde etti.

8 Başakşehir dağılıyor Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de yönetim, kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Yaş ortalaması çok yüksek olan takımdan birçok ismin gönderileceği öğrenildi.

9 Fener Ol kampanyasında toplanan para Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyasında 47 günde 34.5 milyon euro bağış toplandı.