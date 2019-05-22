Beşiktaş Aziz Behich'le anlaştı

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Beşiktaş, savunmanın soluna takviyesini yaptı.
Siyah-beyazlı takım, sol bekte görev yapan Aziz Behich'in transferi için PSV Eindhoven'la her konuda anlaşma sağladı.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BEŞİKTAŞ'TA OLACAK
Süper Lig'de daha önce Bursaspor'da top koşturan tecrübeli futbolcu, ligi tanıması nedeniyle teknik heyetin bu bölgeye istediği ilk isimdi. Avustralyalı futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Aziz Behich için PSV'ye bonservis bedeli olarak 400 bin euro ödeneceği ortaya çıktı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Aziz Behich'e de yıllık 800 bin euro ödeyecek.