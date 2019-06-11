Beşiktaş, Azubuike için teklif yaptı

Abdullah Avcı'nın 3 yıllık imzası sonrası transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken Azubuike için Mısır kulübüne teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ, 1 MİLYON 250 BİN EURO ÖNERDİ

Devre arasında Rizespor'a gelen Nijeryalı orta saha, toplamda 20 maçta forma giyereken, Muriç'le birlikte Karadeniz ekibinin çıkışında büyük rol oynadı.

Daha önce Yeni Malatyaspor'da oynayan, oradan da Mısır'ın Pyramids takımına transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, devre arası geldiği Rizespor'da performansıyla dikkat çekti.

Transferin detayları hakkında bilgi veren Beşiktaş muhabiri Murat Özen, siyah-beyazlı ekibin Azubuike'nin kulübüne 1 milyon 250 bin euroluk teklif yaptığını ve bu rakamı 4 taksitte ödemek istediğini belirtti.

Beşiktaş'ın 100 bin euro, 150 bin euro, 500 bin euro ve 500 bin euro şeklinde 4 taksitte bitirmek istediği transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan Azubuike daha önce verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getirmişti. Azubuike'yi Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de istediği ifade ediliyor.