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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.

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Beşiktaş-B36 Torshavn - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek.

Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

İLK 11'LER

Beşikta: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin

B36 Torshavn: Askham, Eriksen, Brockie, Faero, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Petersen, Heinesen, Magnusson, Przybylski

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