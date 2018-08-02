Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek.
Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.
İLK 11'LER
Beşikta: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin
B36 Torshavn: Askham, Eriksen, Brockie, Faero, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Petersen, Heinesen, Magnusson, Przybylski