Beşiktaş-B36 Torshavn maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ TUR İÇİN SAHADA

Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Caner, Tolgay, Medel, Adriano, Lens, Larin, Babel.

B36 Torshavn: Hentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magusson, Cielewicz, Olsen, Saag.