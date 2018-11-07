Beşiktaş, Babel ve Adriano ile uzatacak

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldızı ile mukavele yenilemek için görüşmeler devam ediyor. Birçok takımdan teklifler alan Babel ve Adriano'nun önceliği siyah-beyazlı kulüpte kalmak.

Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan ve çok başarılı bir dönem geçiren iki oyuncunun kalması için yönetim de her türlü maddi manevi fedakarlığı yapmaya hazır. Yöneticiler de bu konuda iki oyuncu ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç vereceğinden emin. Çünkü oyuncuların yönetime yeni mukavele konusunda verdiği mesajlarda uzlaşmadan yana olduklarını gösteriyor.

"BEŞİKTAŞ BİZİM KULÜBÜMÜZ"

Yönetimle görüşen Babel ve Adriano'nun sözleri şöyle: "Transfer söylentileri kimseyi rahatsız etmesin. Biz profesyonel oyuncularız ve sezon sonunda sözleşmemiz biteceği için böyle dedikoduların olması çok normal. Transfer döneminde her kulüpten gelen de olur, giden de. Ancak bizim niyetimiz Beşiktaş'ta kalmak. Beşiktaş'ı da, İstanbul'u da Türkiye'yi de seviyoruz ve burada kalmak istiyoruz. Beşiktaş bizim kulübümüz ve mali konularda da uzlaşmacı olmaya şimdiden hazırız."





LİGE VERİLEN ARA İYİ BİR FIRSAT

Yönetim de bu konuda oyunculardan farklı düşünmüyor. Başkan Fikret Orman dahil bütün yönetim, Şenol Güneş'le detaylı bir görüşme yaptıktan sonra transferdeki yol haritasını netleştirmek amacında. Sivasspor ile oynanacak maçtan sonra lige verilecek bir haftalık ara bu konuda iyi bir fırsat olarak görülüyor. Güneş'in raporu doğrultusunda hem iç hem de dış transferde girişimlerin başlaması bekleniyor.