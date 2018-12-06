Beşiktaş'tan Babel'e ihtar cezası

Beşiktaş'ta Babel'ın akıbeti belli oldu...
Sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftara hakaret eden Babel'e ihtar cezası geldi.
NE OLMUŞTU?
Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamış, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketlemişti.
Taraftarın sorduğu, "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin euroya oynamak ister misin?" sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap vermişti.,
Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu bu yorumunu silmiş, ardından da yeni bir açıklama yaparak, "Biraz mizahtan anlayın... Dünyadaki en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyordum" demişti.