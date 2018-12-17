Beşiktaş, Babel'le sözleşme uzatıyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak Babel, siyah-beyazlılarla 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2 YILLIK TEKLİFİ KABUL ETTİ

NTVSpor'un haberine göre, bir süredir yönetim ile görüşme halinde olan ve yeni sözleşmesinin 3 yıllık olmasını talep eden Babel, 2 yıllık kontratı kabul etme aşamasına geldi.

Hollandalı oyuncu, kendisine son olarak sunulan yıllık 2.6 milyon euroluk teklife olumlu yaklaştı. Yapılacak son görüşmenin ardından, Babel’in yeni sözleşmesi ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Beşiktaş’a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, çıktığı 88 maçta 29 gol attı, 12 asist yaptı