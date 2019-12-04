Beşiktaş, Balotelli'nin menajeriyle görüştü

Güven Yalçın ve Umut Nayir'in performansından memnun kalmayan Beşiktaş yönetimi, Burak Yılmaz'la dönüşümlü şekilde oynayabilecek bir forvet transferi yapmaya karar verdi.

Abdullah Avcı'dan gelen talep üzerine çalışmalara başlayan siyah-beyazlıların, dünya futbolunun 'yaramaz çocuğu' Balotelli'nin menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

TORUNOĞULLARI MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kartal'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın, birkaç gün önce İtalya'ya giderek golcü futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği ve Balotelli'ye Brescia'da kazandığı maaşı (1.5 milyon euro) teklif ettiği belirtildi.

Daha sonra İstanbul'a dönen Torunoğulları, görüşmenin detaylarını Başkan Ahmet Nur Çebi'yle paylaştı.

IRKÇI BAŞKAN KENDİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İtalyan taraftarların ırkçı saldırısına uğrayan 29 yaşındaki futbolcuya bir darbe de kulüp başkanından gelmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Cellino, "Siyah birisi, ne söyleyebilirim ki? Kendini temizlemeye çalışıyor. Ancak birçok zorluk yaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Başkanın yaptığı bu skandal açıklamanın ardından İtalyan forvetle kulüp arasındaki bağ tamamen kopmuş oldu.

BALOTELLİ'NİN VUKUATLARI

1-Teknik direktörü Mancini ile kavga etmesi.

2-Banyosunda havai fişek patlatması.

3-Rahat rahat her yerde sigara içmesi.

4-Bir hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıyayken arkası dönüp topuk hareketi yapınca teknik direktör Mancini tarafından hemen kenara alınmıştı.

5-"Barcelona'da oynamak ister misin?'' sorusuna ''Hayır, ben kızlarla futbol oynamam.'' cevabını vermişti.

6-Manchester City'nin ezeli rakibi Manchester United'ı deplasmanda 6-1 yendiği maçta ilk golü atan Mario Balotelli, formasının altında yazan "Neden hep ben" yazan tişörtü gösterdi.