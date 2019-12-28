Beşiktaş, Balotelli'ye teklif yaptı

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

İlk yarının sona ermesiyle birlikte takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit bir ismi kadroya katmayı hesaplıyor.

BALOTELLİ TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda İtalya'da golcü oyuncu Mario Balotelli'nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, bu futbolcuyla ilgili olarak dirsek temasını sürdürüyor.

İtalya'da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımı Brescia'dan ayrılmayı planlayan Balotelli, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısı için 29 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı ve Balotelli'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı idareciler, bu futbolcuyla ilgili girişimlerine kaldığı yerden devam edecek. Şartların oluşması durumunda, Balotelli ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.