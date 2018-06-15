Beşiktaş Bas Dost'u istiyor

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta ilk hedef forvet transferi.

Bein Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlıların golcü oyuncu Bas Dost'a yıllık 4 milyon euro, imza parası olarak da 4 milyon Euro önerdiği ifade edildi.

Öte yandan Sporting Lizbon’la kontratını fesheden Bas Dost’un, Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri Mithat Halis geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferine dair şunları söylemişti:

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELEBİLİR DEDİ

"UEFA burada makul bir bonservis bedeli belirleyecek. Bu oyuncunun geçen sezon bonservis bedeli 20-25 milyon euro civarındaydı."

Tecrübeli menajer, "Türkiye'ye gelir mi?" sorusuna, "Olabilir ama oyuncuyu çok isteyen var." yanıtını verdi.