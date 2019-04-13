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Beşiktaş-Başakşehir maçının 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş-Başakşehir maçının 11'leri
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Beşiktaş-Başakşehir - CANLI SKOR

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ MUTLAK GALİBİYET

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.  Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Quaresma'dan yoksun maça çıkacak Beşiktaş'ta, Adriano ise son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Dorukhan, Lens, Ljajic, Burak

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

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