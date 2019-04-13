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Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

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Erol Bulut: Fiorentina bizi izliyor

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Kaçtı derken gol olan penaltı

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Lefter ve Can Bartu buluşması

1 Fatih Terim: Kadıköy'de kazanacağız Fatih Terim, oyuncularına geçen sezon Tolga Ciğerci'nin son dakikada kaçırdığı gol pozisyonunu hatırlattı, bu kez kazanacaklarını ifade etti.

2 Ali Koç'tan derbide galibiyet sözü Ali Koç, 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu için düzenlenen veda töreninde konuştu. Koç, "Galatasaray'ı Can Abi için yeneceğiz" dedi.

3 Ersun Yanal'dan Hasan Ali'ye: G.Saray'a da gol at Ersun Yanal, bu sezon oynadığı futbol ve kritik maçlarda attığı gollerle ön plana çıkan Hasan Ali'den, aynı performansı G.Saray'a karşı da bekliyor.

4 Volkan Demirel: Rakibin dizleri titreyecek Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanları Volkan Demirel ile Mehmet Topal, takım arkadaşlarını Galatasaray derbisine hazırlıyor.

5 İngiliz holiganlardan Salah'a ırkçı saldırı Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'a terörist benzetmesi yapan Chelseali taraftarlar hakkında soruşturma başlatıldı.

6 Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

7 Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın tribünleri önüne çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

8 Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u yendi Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında bordo mavili ekip, konuk olduğu Bursaspor'u tek golle mağlup ederek Avrupa yolundaki yerini sağlamlaştırdı.

9 Mesut Özil, görme engelli minik hayranıyla buluştu Mesut Özil ile minik bir Arsenal taraftarı arasında yaşananlar sosyal medyada oldukça beğenildi. Görme engelli çocuk, Mesut Özil'i yüzüne dokunara tanıdı.