Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ MUTLAK GALİBİYET
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.
Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Quaresma'dan yoksun maça çıkacak Beşiktaş'ta, Adriano ise son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Medel, Ljajic, Kagawa, Burak.
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Mossoro, Emre, İrfan, Elia, Visca, Robinho.