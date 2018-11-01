Beşiktaş-Başakşehir maçına doğru son durum

Ligin en kritik maçları bu hafta oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kadar bir başka zorlu mücadele de Başakşehir'le Beşiktaş arasında.
QUARESMA CEZALI TÖRE SAKAT
Rizespor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş, lider Başakşehir'i de devirerek zirveye ortak olmak istiyor. Başakşehir'in 3 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar kazanırsa rakibini yakalayacak.
Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi Şenol Güneş'i yüzü sakat oyuncuların iyileşmesiyle güldü. Pepe ve Ljajic oynayacak duruma gelirken, Babel'in durumu maç günü belli olacak. Son karşılaşmada sakatlanan Gökhan Töre ile sarı kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek.
Güneş, Hollandalı Babel'in durumuna göre kadroya son şeklini verecek. Babel oynayamazsa Mustafa Pektemek 11 başlayacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Ljajic, Lens, Babel (M.Pektemek), Vagner Love.
EMRE YOK ADEBAYOR DÖNÜYOR
Süper Lig'de istikrarlı çizgisini sürdüren Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Son idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Adebayor siyah-beyazlılara karşı 11'deki yerini alacak.
Sakatlığını atlatamayan Emre Belözoğlu'nun tedavisine devam ediliyor. 37 yaşındaki tecrübel, futbolcu Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.