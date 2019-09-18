Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Süper Lig'in 5. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Zorlu Beşiktaş-Başakşehir mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma
20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya
21 Eylül Cumartesi
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
22 Eylül Pazar
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
23 Eylül Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa