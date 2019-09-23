Beşiktaş-Başakşehir - CANLI SKOR

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12' Başakşehir bir kez daha sol kanattan tehlike yaratmak istedi fakat Gökhan Gönül yine rakibine geçiş izni vermedi.

10' Maçta geride kalan dakikaların büyük bir bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da şu ana kadar net pozisyon üretmekte zorluk çekti.

8' Beşiktaş'ın topa sahip olduğu anlarda sol bek Caner Erkin sık sık orta alana yaklaşarak oyun kurmaya yardımcı oluyor.

8' Sarı Kart Mahmut Tekdemir.

7' Sarı Kart Burak Yılmaz.

3' Edin Visca sağ taraftan taşıdığı topu penaltı noktasındaki Crivelli'ye aktarmak istedi fakat Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

1' Maç başladı.

Ligde oynadığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen, UEFA Avrupa Ligi'ne ise mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan, Arda, Crivelli