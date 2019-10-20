Beşiktaş'ta seçim günü

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılıyor.

3 ADAY YARIŞIYOR

Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.

15 BİN KİŞİ OY KULLANABİLİR

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

Adayların yönetim kurulu listesi Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu.

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora.

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu.

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu.