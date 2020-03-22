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Beşiktaş Basketbol Takımı'nda koronavirüs ayrılığı

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerinden ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen Toddrick Gotcher, siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen ABD’li basketbolcu Toddrick Gotcher’ın menajeri Obrad Fimic, oyuncusunun koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığını açıklandı.

''3 AYLIK DA ALACAĞI VARDI''

Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Toddrick Gotcher, Beşiktaş’ın önemli bir parçasıydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick’in 3 aylık da alacağı vardı.''


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