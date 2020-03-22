Beşiktaş Basketbol Takımı'nda koronavirüs ayrılığı

İtalyan basını, maçların askıya alınmasının ardından futbolcu bazında tahmin edilen ortalama kaybın 70 milyon euro olacağını yazdı. En fazla zarara uğrayacak oyuncu ise Ronaldo olacak.

Koronavirüs en çok Ronaldo'yu zarara uğrattı

Alman basınına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli oyuncu Max Kruse, ülkesine dönmek istediğini ancak kulübün koyduğu ciddi kurallar nedeniyle bunu yapamayacağını söyledi.

Paolo Maldini ve oğlu da koronavirüs kaptı

Fransa'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik sınırlar kapandığı için Türkiye'ye gelemediğini belirterek, "Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek" dedi.

Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng’in yanı sıra Jeremain Lens’in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu öğrenilirken, Hollandalı oyuncuya izin çıkmadı.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirdi. İşte spor dünyasından yaş sınırına takılan o isimler...

Çin'in Shandong Luneng ekibinde forma giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 32 yaşındaki oyuncu Çin Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk isim oldu.

Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'le, Jose Sosa'nın Başakşehir maçı öncesi tartıştığı ve Sosa'nın Mikel'e, "Çözüm bu değil" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

1 Yönetimden Lens'e izin yok Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng’in yanı sıra Jeremain Lens’in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu öğrenilirken, Hollandalı oyuncuya izin çıkmadı.

2 Mehmet Zeki Çelik: Sınırlar kapatıldı, gelemedim Fransa'da forma giyen Mehmet Zeki Çelik sınırlar kapandığı için Türkiye'ye gelemediğini belirterek, "Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek" dedi.

3 Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Çin'in Shandong Luneng ekibinde forma giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 32 yaşındaki oyuncu Çin Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk isim oldu.

4 Real Madrid’in eski başkanı Sanz da koronadan öldü Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüse yakalanmasının ardından yaşamını yitirdi.

5 Paolo Maldini ve oğlu da koronavirüs kaptı Serie A takımlarından Milan'da teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'de yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

6 Jose Sosa'dan Obi Mikel'e 'koronavirüs' tepkisi Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'le, Jose Sosa'nın Başakşehir maçı öncesi tartıştığı ve Sosa'nın Mikel'e, "Çözüm bu değil" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Paulo Dybala koronavirüse yakalandı Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

8 Napoli, koronavirüse rağmen antrenmana çıkacak Avrupa'da koronavirüs salgınını en şiddetli hisseden ülke olan ve şu ana kadar 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Napoli futbol takımı, 25 Mart'ta antrenmanlara başlayacak.

9 Sokağa çıkma yasağının etkilediği spor adamları İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirdi. İşte spor dünyasından yaş sınırına takılan o isimler...