Beşiktaş Basketbol Takımı'nda koronavirüs ayrılığı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye devam ediyor.
Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen ABD’li basketbolcu Toddrick Gotcher’ın menajeri Obrad Fimic, oyuncusunun koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığını açıklandı.
''3 AYLIK DA ALACAĞI VARDI''
Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Toddrick Gotcher, Beşiktaş’ın önemli bir parçasıydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick’in 3 aylık da alacağı vardı.''