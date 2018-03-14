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Beşiktaş-Bayern Münih maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Beşiktaş-Bayern Münih maçı muhtemel 11'leri
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Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçta Allianz Arena'da rakibine 5-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 STOPER YOK

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe ve Tosic de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Necip, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma Talisca, Mustafa, Love

Bayern Münih: Ulreich, Rafinha, Hummels, Sule, Alaba, Kimmich, Rudy, Müller James, Ribery, Lewandowski

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