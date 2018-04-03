Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ bekini alıyor

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, gelecek sezonda sağ bek transferini Bayern Münih'ten yapacak. Siyah-Beyazlılar, bu sezon Alman ekibiyle Vodafone Park'a gelen Brezilyalı’nın menajeriyle temas kurdu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları erken başladı. 2018-2019’da takım içinde büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan siyah-beyazlılar önceliği sağ beke verdi. Andreas Beck gittikten sonra bu bölgede tek başına oynayan Gökhan Gönül’le forma rekabetine girebilecek deneyimli bir futbolcu almak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Bayern Münih’in sağ beki Rafinha için harekete geçti. Beşiktaşlı kurmaylar, Alman ekibiyle haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı’nın menajeriyle temasa geçti.

Mukavelesi bittiği için 32 yaşındaki Brezilyalıyı gündemine alan Beşiktaş'ın sezon bitmeden bu oyuncuyla anlaşması bekleniyor. Devler Ligi’nde karşılaştıkları Beşiktaş'tan ve Vodafone Park'tan çok etkilenen Rafinha'nın bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

2011'DEN BERİ BAYERN'DE

Brezilyalı oyuncu, 2011-2012 sezonunda Bayern Münih'e imza attı. 7 sezondur Bavyera ekibinin formasını giyen Rafinha, 5 Bundesliga, 3 Almanya Kupası, 1 Almanya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere toplam 10 kupa kaldırdı. Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıkan Rafinha, 1 asist yaptı.

Kulüp kariyerinde toplamda 444 maça çıkan Rafinha, 14 gol atmayı başardı. Brezilyalı bek 3 kez de milli takım forması giydi.