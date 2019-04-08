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Beşiktaş-Beko iş birliğinin 20. yılına özel sergi

Beşiktaş ile Beko'nun 20 yıllık iş birliğini kutlamak amacıyla Beşiktaş Müzesi'nde özel bir sergi açıldı.

Beşiktaş-Beko iş birliğinin 20. yılına özel sergi
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Beşiktaş ile Beko, 20 yıllık birlikteliğini kutluyor. 

20. YILA ÖZEL SERGİ AÇILDI

Beko sponsorluğunda geride kalan 20 yılda toplamda 21 kupa kazanan siyah-beyazlılar, Beşiktaş Müzesi'nde özel bir sergi açtı.

Bu özel birlikteliği siyah-beyaz renklere gönül verenlere göstermek isteyen Beşiktaş'ta bu sergiyi özel bir konuk açtı.

Beşiktaş-Beko iş birliğinin 20. yılına özel sergi - VİDEO

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile birlikte Beşiktaş JK–Beko Müze Sergisi'nin açılışını yaptı.

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