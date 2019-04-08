Beşiktaş ile Beko, 20 yıllık birlikteliğini kutluyor.
20. YILA ÖZEL SERGİ AÇILDI
Beko sponsorluğunda geride kalan 20 yılda toplamda 21 kupa kazanan siyah-beyazlılar, Beşiktaş Müzesi'nde özel bir sergi açtı.
Bu özel birlikteliği siyah-beyaz renklere gönül verenlere göstermek isteyen Beşiktaş'ta bu sergiyi özel bir konuk açtı.
Beşiktaş-Beko iş birliğinin 20. yılına özel sergi - VİDEO
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile birlikte Beşiktaş JK–Beko Müze Sergisi'nin açılışını yaptı.