1 Deulofeu'nin attığı mükemmel gol İngiltere Federasyon Kupası'nda Watford, Wolverhampton Wanderers'ı 3-2 yenerken Deulofeu'nin attığı gol maça damga vurdu.

2 Göztepe'de futbolcular ve taraftar kavga etti Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı.

3 Beşiktaş-Beko iş birliğinin 20. yılına özel sergi Beşiktaş ile Beko'nun 20 yıllık iş birliğini kutlamak amacıyla Beşiktaş Müzesi'nde özel bir sergi açıldı.

4 Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım Yeni Malatyaspor karşısında hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisinde de gol atacağını ifade etti.

5 Rıdvan Dilmen: Hasan Ali'ye haksızlık yapılıyor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a haksızlık yapıldığını, deneyimli oyuncunun Messi gibi çalıştığını söyledi.

6 Ersun Yanal: G.Saray maçları bayram gibidir F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesinde iki teknik adam da iddialı. Yanal, "Kadıköy'de gelenek devam edecek" derken, Terim ise 20 yıllık serinin biteceğini ifade etti.

7 Marcao: Muslera beni uyarmıştı Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Marcao, Muslera'nın kendisini sakin oynaması konusunda uyardığını ifade etti.

8 Choupo Moting'in kaçırdığı inanılmaz gol PSG'nin Strasbourg'la 2-2 berabere kaldığı maça Eric Maxim Choupo Moting'in kaçırdığı gol damga vurdu. Boş ağlara topu gönderemeyen Moting, Fransız ekibinin şampiyonluğunu erteledi.

9 Abdullah Avcı: Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, topun çok havada dolaştığı, düştüğünde kimin alacağı belli olmayan bir oyunu sevmediğini belirtti.