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Beşiktaş bir kez daha Aboubakar'ın peşinde

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.

Beşiktaş bir kez daha Aboubakar'ın peşinde
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Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş bilindik bir isim harekete geçti.

Başkan Fikret Orman'ın ani bir kararla forvet transferi için Kamerunlu forveti ilk sıraya aldığı öğrenildi.

2016- 2017 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve özellikle 2. yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Aboubakar için Porto ile ilk görüşme gerçekleşti.

YİNE KİRALANACAK

Bu transferi bizzat yürüten Başkan Fikret Orman'ın Kamerunlu futbolcu için Portekiz ekibine 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu belirlendi.

ABOUBAKAR DÖNMEK İSTİYOR

Hücum hattında Negredo ve Vagner Love'den yeterince performans alınmaması nedeniyle Aboubakar'ı bitirmeye kararlı olan Orman'ın Porto'nun vereceği cevabı beklediği öğrenildi.

Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

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