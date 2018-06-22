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Ronaldo Fas'a da gol attı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Shakhtar Donetsk'ten Fred'i 47 milyon sterline (300 milyon TL) transfer ettiğini açıkladı.

Dünya Kupası C Grubu maçında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Avustralya VAR'dan kazandığı penaltı golüyle gruptaki ilk puanını çıkardı.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda C Grubu 2. maçında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti. 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

2018 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Messi'li Arjantin, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'a yenildi.

Dünya Kupası'ndan önce başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağının sinyallerini veren Messi, evine dönmeye çok yakın.

Fenerbahçe'de transferi sportif direktör Comolli yapsa da, Cocu'nun da listeye bir futbolcu eklettiği öğrenildi.

Cocu'nun ilk isteği Marco van Ginkel oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, Bodrum'da tatil yapıyor. Kocaman, "Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum" dedi.

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Belhanda gelecek sezon daha iyi olacağını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, geleceği belirsiz olan Gomis'in ise takımda kalacağını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü, PSV ile yollarını ayıran Phillip Cocu ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı.

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.

Beşiktaş bir kez daha Aboubakar'ın peşinde

1 Messi bırakmaya hazırlanıyor Dünya Kupası'ndan önce başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağının sinyallerini veren Messi, evine dönmeye çok yakın.

2 Aykut Kocaman: Köpek gezdiriyorum Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, Bodrum'da tatil yapıyor. Kocaman, "Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum" dedi.

3 Cocu'nun ilk isteği Marco van Ginkel oldu Fenerbahçe'de transferi sportif direktör Comolli yapsa da, Cocu'nun da listeye bir futbolcu eklettiği öğrenildi.

4 Phillip Cocu Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, PSV ile yollarını ayıran Phillip Cocu ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı.

5 Belhanda: Gomis kalacaktır Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Belhanda gelecek sezon daha iyi olacağını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, geleceği belirsiz olan Gomis'in ise takımda kalacağını söyledi.

6 Dünya Kupası'nda günün maçları (22 Haziran) Dünya Kupası bugün 3 karşılaşmayla devam edecek. Günün en çok merak edilen maçında Brezilya, Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

7 Beşiktaş bir kez daha Aboubakar'ın peşinde Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.

8 Nani: Türkiye'ye dönmek isterim Adı Göztepe'yle anılan Luis Nani, Süper Lig'e dönebileceğinin sinyallerini verdi. Yıldız futbolcu, "Dönmek isterim ancak şu an anlaştığım bir kulüp yok" dedi.

9 Ahmed Musa'nın menajeri: G.Saray'la görüşüyoruz Ahmed Musa'nın menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini, Nijeryalı futbolcunun kararını Dünya Kupası'nın ardından açıklayacağını söyledi.