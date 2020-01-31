Beşiktaş, Boateng'i kiraladı

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş kadrosuna takviye yaptı.

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ı getirerek camiayı havaya sokan siyah-beyazlı yönetim, Kevin-Prince Boateng transferi de bitirdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Devre arası transfer dönemi boyunca Beşiktaş'ın gündemine gelmeyen Boateng, sürpriz bir şekilde kiralandı.

Boateng, Türkçe şarkı söyledi - VİDEO

İngiliz Sky Sports Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaştığını, Fiorentina ile son pürüzlerin görüşüldüğünü yazdı. Siyah-beyazlılar, Boateng'i sezon sonuna kadar kiralayacak.

Deneyimli futbolcu forvet ve kanat bölgelerinde görev yapıyor. Ganalı isim, daha önce Barcelona ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giydi.

Türkiye'de transfer dönemi saat 18.00'de sona erecek.